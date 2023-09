Гауфф - победительница женской сетки US Open-2023

Two is not a winner and three nobody remembers. 🏆 pic.twitter.com/QBGvaD0MfI

GOING THE DISTANCE! Coco Gauff and Aryna Sabalenka will played a decisive set. pic.twitter.com/3WTmidw6yA

Coco HITS BACK 💥🔙 @CocoGauff takes the second set 6-3 to send the #USOpen final into a decider! Who takes it from here?! pic.twitter.com/8kxDl1VMpB

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...