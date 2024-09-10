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Алькарас объяснил свой провал на US Open - испанец вылетел во втором раунде

Карлос заявил, что он не смог нормально восстановиться.
Сегодня, 10:57
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от раннего вылета из Открытого чемпионата США. Карлос неожиданно проиграл во втором раунде соревнований

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"На US Open мне не удалось сыграть на должном уровне. Очень сложно выкладываться на 100% каждый день. Это теннис, в нем бывает всякое. Нужно принимать вещи такими, какие они есть. Через несколько дней мы с командой пришли к выводу, что мне не хватило подготовки.

Лето было очень насыщенным на большие турниры – Ролан Гаррос, Уимблдон и Олимпиада. Между этими турнирами я очень мало отдыхал, поэтому не успел нормально подготовиться в Нью-Йорк. Но я получил опыт, который, надеюсь, поможет мне в будущем", - цитирует Алькараса Davis Cup.

Напомним, титул US Open в США завоевал Янник Синнер, обыграв в финале Тейлора Фрица в трех сетах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Карлос Алькарас

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