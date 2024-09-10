Алькарас объяснил свой провал на US Open - испанец вылетел во втором раунде

Карлос заявил, что он не смог нормально восстановиться.

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от раннего вылета из Открытого чемпионата США. Карлос неожиданно проиграл во втором раунде соревнований

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"На US Open мне не удалось сыграть на должном уровне. Очень сложно выкладываться на 100% каждый день. Это теннис, в нем бывает всякое. Нужно принимать вещи такими, какие они есть. Через несколько дней мы с командой пришли к выводу, что мне не хватило подготовки.

Лето было очень насыщенным на большие турниры – Ролан Гаррос, Уимблдон и Олимпиада. Между этими турнирами я очень мало отдыхал, поэтому не успел нормально подготовиться в Нью-Йорк. Но я получил опыт, который, надеюсь, поможет мне в будущем", - цитирует Алькараса Davis Cup.

Напомним, титул US Open в США завоевал Янник Синнер, обыграв в финале Тейлора Фрица в трех сетах.

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