Синнер - о вылетах Джоковича и Алькараса c US Open: Спорт непредсказуем

Звездные теннисисты Новак Джокович и Карлос Алькарас сенсационно вылетели из открытого чемпионата США в третьем раунде соревнований. Серб уступил Попирину, а испанец потерпел поражение в матче против Ван де Зандсхулпа.

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Лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер прокомментировал сенсационные поражения конкурентов, оценив свои шансы на титул:

"Это показывает, что спорт непредсказуем. Когда ты немного снижаешь свой уровень – с точки зрения тенниса, менталитета или физического состояния – это сильно влияет на результат. Оба соперника, которым они проиграли, показали невероятный теннис. Такое случается. Я слежу за собой и за тем, что мне нужно делать. Посмотрим, что я смогу сделать", - заявил итальянец.

Напомним, Синнер уверенно прошел в четвертую стадию соревнований, где встретится с представителем США Томми Полом. Матч запланирован на завтра, 2 сентября.

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