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Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала на US Open

Серб выиграл всего сет против андердога поединка.
Сегодня, 08:27
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Вторая ракетка мира Новак Джокович (Сербия) завершил выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В 1/16 финала серб в четырех сетах неожиданно проиграл Алексею Попырину (Австралия, ATP 28).

US Open 2024. 1/16 финала

Алексей Попырин (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

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Отметим, что это была четвертая встреча соперников. Попырин впервые победил Джоковича.

Ранее на стадии 1/32 финала сенсационно вылетел Карлос Алькарас, проиграв Ботику ван де Зандсхулпу.

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