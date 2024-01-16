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Теннисист наблевал прямо на корте после победы на Australian Open

Условия для матча были неподходящими.
Сегодня, 22:14
Джек Дрейпер / Getty Images
Джек Дрейпер / Getty Images

В первом раунде Australian Open, который прошел во вторник, 16 января, случился курьезный момент.

Матч между британцем Джеком Дрейпером и американцем Маркосом Гирон состоялся во время дневной сессии, когда температура достигала 30 градусов по Цельсию.

Все стало еще сложнее, когда оказалось, что оба соперника намерены биться до коцна. По итогу победу одержал Дрейпер после пяти сложнейших сетов.

В конце поединка британец быстро подбежал к сопернику пожать руку и сразу бросился к урнам, чтобы освободить желудок.

Напомним, что с результатами украинских теннистов на Australian Open вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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