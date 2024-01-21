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Киченок и Павич проиграли стартовый матч смешанного разряда на Australian Open

Украино-хорватская пара ничего не смогла поделать с лидерами посева.
Сегодня, 11:34
Людмила Киченок и Мате Павич / Getty Images
Людмила Киченок и Мате Павич / Getty Images

В воскресенье, 21 января, состоялся поединок 1/16 финала парного смешанного разряда Australian Open между Людмилой Киченок и Мате Павичем против Сторм Хантер и Мэттью Эбдена.

У украино-хорватской пары была впечатляющая серия из пяти побед, которую оборвали хоязева турнира.

Киченок и Павич ничего не смогли противопоставить лидерам посева, и уступили почти без шансов.

Отметим, что прошлым летом Людмила вместе с Мате выиграли смешанный разряд на Уимблдоне, но увы не смогли закрепить свой успех в Австралии.

Australian Open-2024, Мельбурн
1/16 финала, парный смешанный разряд

Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия) - Сторм Хантер/Мэттью Эбден (Австралия/Австралия, 1) 3:6, 2:6

Ранее, напомним, после поражения в парном разряде турнир покинул Денис Молчанов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Людмила Киченок

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