Молчанов в паре с сербом проиграл в 1/8 финала Australian Open-2024

Ранним утром воскресенья, 21 января, в Мельбурне состоялся матч 1/8 финала парного разряда Australian Open 2024 года.

В этом поединке украинец Денис Молчанов в паре с представителем Сербии Николой Чачичем встретился с итальянским дуэтом Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

К сожалению, команда украинского спортсмена не смогла составить конкуренцию итальянцам, которые добыли уверенную победу в двух сетах - Молчанов и Чачич смогли взять лишь четыре гейма, по два в каждом из сетов.

Australian Open-2024, Мельбурн

1/8 финала, парный разряд

Никола Чачич(Сербия)/Денис Молчанов (Украина) - Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) 2:6, 2:6

Стоит отметить, что для Дениса Молчанова этот турнир стал лучшим в карьере, так как ранее он никогда не заходил так далеко на турнирах Большого шлема: ни в одиночном разряде, ни в парном.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием женской сетки одиночного разряда Australian Open-2024.

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