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"Мир не чувствует, как быстро все может измениться": Костюк высказалась о войне в Украине

Марта поделилась своим опытом.
Сегодня, 11:20
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы над "нейтральной" анастасией потаповой прокомментировала текущее положение дел в Украине.

По словам Костюк, люди в других странах не понимают, что ситуация может быстро ухудшиться.

"Никогда не знаешь, что случится завтра. Я думаю, что все люди имеют это ощущение, но мы имеем немного больше, потому что это так, будто наша жизнь не в наших руках, в определенном смысле. Мы не так сильно контролируем ее.

Честно говоря, я не могу говорить за людей, которые живут в Украине, потому что я там не живу. Я просто была в гостях несколько раз. И я чувствую, что людям просто изнурительно и тяжело жить в таких условиях уже годами. Это просто изматывает всех.

Да, я чувствую, что мир не понимает, как быстро все может измениться. Вы думаете, что счет 6:0, 3:0, но на самом деле все гораздо ближе.

Я делаю все, я чувствую, что делаю все, что могу, везде, где я имею влияние. Но все равно чувствую, что этого недостаточно, я должна сделать больше, что еще я могу сделать и так далее. И пытаюсь поговорить с людьми. Но очень трудно понять, что мы пережили, сколько всего было нарушено, и меморандумов, и всего того, что нам обещали.

Просто больно пережить это. Очевидно, это очень хорошие уроки для всей страны, чтобы полагаться на себя и быть очень добрыми со всеми, но думать в первую очередь о себе. Я действительно надеюсь, что люди просто воспримут это. Это очень важная вещь, о которой нужно спрашивать, но многие вещи происходят по определенной причине. Поэтому я просто надеюсь, что мы сможем усвоить урок, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Да, надеюсь, мы сможем получить больше помощи со всего мира. Это тоже было бы замечательно", - заявила украинка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Марта Костюк

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