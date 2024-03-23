Монфис назвал лучшие качества своей супруги Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился мнением по поводу украинской теннисистке Элины Свитолиной.

По словам спортсмена, его супруга очень сильна ментально и физически.

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"Она отличная мать. И на корте я удивлен, как хорошо она вернулась, насколько она сильна ментально и физически. А с ситуацией в Украине это еще более безумно. Она сильная женщина", - отметил Монфис.

Gaël Monfils 💬, about Elina Svitolina: "She’s an excellent mother. And, on the court, I’m surprised how well she came back, how strong she is mentally and physically. And with the Ukraine situation, it's even more crazy. She’s a tough woman." ❤️https://t.co/i2eryeeYLQ — Tennis Majors (@Tennis_Majors) March 22, 2024

Свой следующий матч Элина проведет сегодня, 23 марта. В рамках турнира в Майами она сыграет против Наоми Осаки.

Ранее сообщалось, что украинка входит в топ-20 миирового рейтинга.

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