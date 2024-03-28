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"Я чуть не погибла": Украинская теннисистка рассказала о своих занятиях опасным хобби

Марта Костюк любит кататься на серфинге вместе со своим возлюбленным.
Сегодня, 13:59
Марта Костюк / Instagram.com/martakostyuk
Марта Костюк / Instagram.com/martakostyuk

Украинская теннисистка Марта Костюк в подкасте Sit Down рассказала о своем увлечении опасным хобби.

По словам спортсменки, она вместе со своим мужем любит кататься на серфинге, но однажды это занятие чуть не привело к ее гибели.

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"Как-то мы занимались серфингом в Лос-Анджелесе и мой муж заметил, что в океане появились электрические скаты. Мы сразу пулей выскочили из воды, но через некоторое время мы все-таки решили вернуться, потому что подумали: если мы погибнем, то хотя бы погибнем, занимаясь любимым делом.

А потом я попробовала серфинг на Мальдивах. У нас там был медовый месяц, и я тогда на самом деле чуть не погибла. Волны были больше, чем мы думали. Они были, наверное, раз в пять больше, чем в Лос-Анджелесе. И из-за того, что это был наш второй раз, мы были слишком уверены в себе.

На Мальдивах есть места, где волна разбивается о камни. И вот меня закрутило и дважды накрыло волной, я была просто внутри загиба волны и не могла из нее выбраться. Я практически выдохлась и действительно едва не погибла там.

На следующий день мы, конечно, снова пошли кататься на серфе, и я снова попробовала, и мне удалось встать на доску, но я все равно считаю, что это очень опасное занятие. Поэтому нужно выбирать время и дни, когда этим можно заниматься", - заявила Марта. 

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