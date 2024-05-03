Впервые в истории в топ-20 рейтинга WTA будет сразу две представительницы Украины

Марта Костюк дебютирует в двадцатке лучших теннисисток мира и присоединится в этом списке к Элине Свитолиной.

Украинский женский теннис на следующей неделе достигнет новой для себя высоты. Впервые в истории нашу страну будут представлять две спортсменки в топ-20 рейтинга WTA.

Марта Костюк, несмотря на поражение в первом же матче на турнире в Мадриде от Маяр Шериф, смогла подняться на одну строчку в рейтинге, поэтому, на следующей неделе дебютирует на 20 строчке, а 19 позицию займет Элина Свитолина.

Достижение Костюк стало возможно во многом благодаря ее очень успешному выступлению на соревнованиях в Штуттгарте, которые предшествовали турниру в Мадриде, и на которых Костюк прошла в финал, проиграв там Елене Рыбакиной. Это позволило ей подняться с 26 на 21 позицию. Также украинке помогло провальное выступление "нейтральной" Вероники Кудерметовой, которая опустилась с 19 на 25 позицию из-за вылета в первом раунде.

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После обновления рейтинга, которое состоится в понедельник 6 мая, Костюк единолично станет третьей самой рейтинговой украинкой в истории. До этого она делила это звание с Даяной Ястремской, для которой наивысшим достижением было 21 место в рейтинге WTA.

Самая рейтинговая украинка - Элина Свитолина, для которой наивысшим достижением было попадание в топ-3, а второе место занимает Алена Бондаренко, которая поднималась максимум на 19 строчку.

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