iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Впервые в истории в топ-20 рейтинга WTA будет сразу две представительницы Украины

Марта Костюк дебютирует в двадцатке лучших теннисисток мира и присоединится в этом списке к Элине Свитолиной.
Сегодня, 11:36
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинский женский теннис на следующей неделе достигнет новой для себя высоты. Впервые в истории нашу страну будут представлять две спортсменки в топ-20 рейтинга WTA.

Марта Костюк, несмотря на поражение в первом же матче на турнире в Мадриде от Маяр Шериф, смогла подняться на одну строчку в рейтинге, поэтому, на следующей неделе дебютирует на 20 строчке, а 19 позицию займет Элина Свитолина.

Достижение Костюк стало возможно во многом благодаря ее очень успешному выступлению на соревнованиях в Штуттгарте, которые предшествовали турниру в Мадриде, и на которых Костюк прошла в финал, проиграв там Елене Рыбакиной. Это позволило ей подняться с 26 на 21 позицию. Также украинке помогло провальное выступление "нейтральной" Вероники Кудерметовой, которая опустилась с 19 на 25 позицию из-за вылета в первом раунде.

Читай также: Костюк проиграла египтянке на турнире в Испании

После обновления рейтинга, которое состоится в понедельник 6 мая, Костюк единолично станет третьей самой рейтинговой украинкой в истории. До этого она делила это звание с Даяной Ястремской, для которой наивысшим достижением было 21 место в рейтинге WTA.

Самая рейтинговая украинка - Элина Свитолина, для которой наивысшим достижением было попадание в топ-3, а второе место занимает Алена Бондаренко, которая поднималась максимум на 19 строчку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Элина Свитолина WTA Марта Костюк

Статьи по теме

УПЛ: Динамо сыграет с Вересом, Шахтер - с Черноморцем УПЛ: Динамо сыграет с Вересом, Шахтер - с Черноморцем
Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу Определились все участники чемпионата мира-2024 по футзалу
Ястремская проиграла третьей ракетке мира на турнире в Испании Ястремская проиграла третьей ракетке мира на турнире в Испании
"Лучший день": фанатка Ливерпуля сделала Клоппу красивый прощальный подарок "Лучший день": фанатка Ливерпуля сделала Клоппу красивый прощальный подарок
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа14:58
"Лучший день": фанатка Ливерпуля сделала Клоппу красивый прощальный подарок
Европа14:29
Анчелотти подтвердил, что Лунин сыграет в ответном матче против Баварии
Формула 114:13
"Посмотрим, что он решит": Алонсо ждет Ньюи в Астон Мартине
Европа13:59
Гол Сане в ворота Лунина - лучший в первых матчах полуфиналов Лиги чемпионов
Другие13:47
adidas Originals та KSENIASCHNAIDER презентували нову спільну колекцію
Европа13:33
"У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа
Европа12:59
Барселона и Ман Юнайтед могут обменяться лидерами полузащиты
Украина12:55
Дистанция - не помеха: нападающий Зари в Японии забил гол ударом со своей половины поля
Европа12:27
Тренер, от которого отказался Милан, ждет звонка от Манчестер Юнайтед
Европа12:24
Жирону могут оштрафовать из-за финансовых махинаций при трансфере Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK