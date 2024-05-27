Украинская теннисистка Александра Дроздова победила на престижном юниорском турнире по теннису

14-річна Олександра Дроздова з України здобула перемогу на престижному турнірі з тенісу TEN-PRO Global Junior Tour, який проходив 20-26 травня у французькому Монпельє.

Олександра Дроздова здобула перше місце у своїй віковій категорії, у фіналі здолавши суперницю із Великої Британії. Українка також посіла третє місце у категорії від 15 років і старше.

Олександра Дроздова народилась 26 березня 2010 року у Донецьку.

TEN-PRO Global Junior Tour проходить щороку для юних тенісистів світового рівня категорій U10, U11, U12, U13, U14, U15 та U16. Тур складається з 14 міжнародних тенісних турнірів, які проводяться в Європі, Африці, Австралії, на Близькому Сході та в США.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!