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Свитолина прокомментировала победу над бывшей первой ракеткой мира

Украинская спортсменка сыграет во втором круге Ролан Гаррос.
Вчера, 16:26
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с победой на Ролан Гаррос, обыграв Каролину Плишкову.

По словам спортсменки, она ожидала, что поединок получится тяжелым.

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"Прошло довольно много времени с нашего последнего матча. Плишкова – выдающаяся чемпионка, рядом с ее именем много достижений. Поэтому я ожидала тяжелой битвы. И в итоге я очень рада, что смогла выиграть этот матч.

Мне никогда не бывает легко играть против Каролины, тем более, когда это закрытый корт. Тогда мне кажется, что мяч практически вообще не двигается по ветру, хотя немного сюда задувало. Поэтому это было не в той же мере, как в том случае, когда бы мы играли без крыши. Это другие условия, нужно было немного времени, чтобы адаптироваться. Но мы обе находились в одинаковых условиях", - приводит слова девушки БТУ.

Во втором круге турнира Свитолина сыграет с Диан Парри (№63 WTA). Матч пройдет 29 мая.

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