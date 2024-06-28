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Украина обновила национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Сразу восемь теннисисток выступят на Уимблдоне.
Сегодня, 11:10
Юлия Стародубцева / Getty Images
Юлия Стародубцева / Getty Images

Украина сумела обновить национальный рекорд на турнирах Grand Slam.

В квалификации к Уимблдону участвовали четыре украинки - Катарина Завацкая, Анастасия Соболева, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.

Последние две сумели пробиться в основную сетку, где присоединились к шести другим украинкам, которые попали на турнир напрямую.

Таким образом Украину представять сразу восемь теннисисток, хотя лишь семь представительниц было нашим максимумом в течение долгого времени. 

Семь украинок трижды играли в Мельбурне, а также дважды на Уимблдоне и Ролан Гарросе. 

Напомним, с рейтингом WTA вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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