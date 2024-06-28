Украина обновила национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Сразу восемь теннисисток выступят на Уимблдоне.
Украина сумела обновить национальный рекорд на турнирах Grand Slam.
В квалификации к Уимблдону участвовали четыре украинки - Катарина Завацкая, Анастасия Соболева, Дарья Снигур и Юлия Стародубцева.
Последние две сумели пробиться в основную сетку, где присоединились к шести другим украинкам, которые попали на турнир напрямую.
Таким образом Украину представять сразу восемь теннисисток, хотя лишь семь представительниц было нашим максимумом в течение долгого времени.
Семь украинок трижды играли в Мельбурне, а также дважды на Уимблдоне и Ролан Гарросе.
Напомним, с рейтингом WTA вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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