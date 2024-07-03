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Рекордное количество украинок пробилось во второй раунд турнира Большого шлема

Наша страна будет иметь пять представительниц в 1/32 финала Уимблдона.
Сегодня, 18:45
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В рамках первого круга Уимблдона Элина Свитолина в изнурительном поединке переиграла Магду Линетт.

Свитолина стала пятой украинкой, которая пробилась во второй раунд турнира Большого шлема. Это рекордное количество представительниц нашей страны, которая сыграет в 1/32 финала соревнований.

Ранее во второй раунд Уимблдона пробились Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Ястремская и Стародубцева, вероятно, проведут матчи второго раунда сегодня, 3 июля, против Варвары Грачевой, которая представляет Францию и Лулу Сан из Новой Зеландии.

Элина Свитолина против Юлии Нимаер, Марта Костюк против Дарьи Сэвилл и Дарья Снигур против Елены Остапенко сыграют позже.

До этого Украина имела по 4 представительницы после первого раунда на Australian Open-2018 и 2024 и US Open-2020

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