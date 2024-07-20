Надаль впервые за два года пробился в финал турнира, в котором принимает участие

В шведском городе Баштадт проходит турнир серии ATP250

Главной звездой этих соревнований является легендарный ветеран Рафаэль Надаль, который набирает форму накануне своего участия в Олимпиаде в Париже, которая начнется уже меньше чем через неделю.

Надаль сегодня, 20 июля, встретился с представителем Хорватии Дуе Айдуковичем. 37-летний испанец справился с оппонентом по итогам трех сетов и прошел в финал.

Этот финал стал для Рафаэля первым с 2022 года. Тогда на этой стадии он сыграл на Ролан Гаррос.

Отметим, что именно на кортах Ролан Гаррос будут проходить соревнования по теннису на Олимпийских Играх-2024. Надаль сыграет там в одиночном разряде и в парном разряде в дуэте с Карлосом Алькарасом.

Рафаэль Надаль (Испания) - Дуе Айдукович (Хорватия) - 4:6, 6:3, 6:4

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