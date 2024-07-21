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Надаль проиграл в своем первом за два года финале

Легендарный испанец довольно легко уступил в двух сетах.
Сегодня, 16:59
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

В шведском Баштадте состоялся финал турнира серии АТР 250.

В данном поединке сошлись легендарный испанец Рафаэль Надаль и португалец Нуну Боржеш.

37-летний теннисист довольно легко проиграл Боржешу в двух сетах - 3:6, 2:6.

Таким образом, Рафаэль не смог победить в первом финале за два года.

Рафаэль Надаль (Испания) - Нуну Боржеш (Португалия) - 3:6, 2:6

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