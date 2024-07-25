Четвертая ракетка мира снялась с Олимпиады

Рыбакиной уже нашли замену на турнире.

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана не выступит на Олимпийских играх-2024.

Причины снятия с соревнований неизвестны.

Как сообщает журналист Джон Хорн, Рыбакину на Олимпиаде заменит австралийка Дарья Севилл (Австралия, WTA 77).

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

Ранее украинки узнали своих соперниц по первому раунду.

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