Четвертая ракетка мира снялась с Олимпиады
Рыбакиной уже нашли замену на турнире.
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана не выступит на Олимпийских играх-2024.
Причины снятия с соревнований неизвестны.
Как сообщает журналист Джон Хорн, Рыбакину на Олимпиаде заменит австралийка Дарья Севилл (Австралия, WTA 77).
Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.
Ранее украинки узнали своих соперниц по первому раунду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!