Cвитолину обворовали на Олимпиаде в Париже: "Кто-то забрал на сувениры"

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в неприятную ситуацию на Олимпийских играх 2024 года в Париже. У нашей спортсменки украли кроссовки в раздевалке. Об этом рассказал пресс-секретарь ФТУ Юрий Сосновский в комментарии Суспильному:

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"У Элины случилась небольшая неприятность. Вчера она оставила в раздевалке свои кроссовки, сегодня утром приехала, а их уже не было. Наверное, кто-то забрал сувениры.

Главное не столько кроссовки, сколько специальная ортопедическая стелька. Она у нее не единственная, но все равно неприятность", – заявил Сосновский.

Напомним, Элина ударно стартовала на Олимпиаде. Украинка в двух сетах смогла переиграть представительницу Японии Маюку Учиджиму со счетом 2:0 (6:2, 6:1) и вышла в следующий раунд соревнований.

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