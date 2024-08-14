Костюк оценила свою победу на старте турнира в Цинциннати

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№20 WTA) прокомментировала победу над Элизе Мертенс (№32 WTA) в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Украинка обыграла представительницу Бельгии за три сеты – 6:4, 2:6, 6:4.

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"Конечно, очень тяжело играть против Элизе в каждом матче, и у нас уже было невероятное сражение в Австралии в этом году. Итак, знаете, я шла на этот матч понимая, что меня ждет. Благодарю вас, ребята, за поддержку. Это невероятно – играть здесь на Центральном корте.

Сегодня многое складывалось не так, как я хотела. И когда у нее была успешная серия гейма, я просто пыталась вернуться в игру, потому что она играла очень, очень хорошо с самого начала второго сета, а я не начала чувствовать себя лучше после того, как выиграла первый сет. Так что я, честно говоря, не знаю, что сегодня было ключом к моей победе".

Отметим, что во втором круге Костюк сыграет против Лулу Сан (№64 WTA).

Ранее был представлен новый рейтинг WTA.

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