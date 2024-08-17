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Швентек - о победе над Костюк в Цинцинати: Все было немного сложно

Ига Швентек довольна своей игрой.
Сегодня, 14:21
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

Польская теннисистка Ига Швентек легко обыграла представительницу Украины Марту Костюк в матче третьего раунда турнира в Цинцинати (6:2, 6:2).

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Ига подвела итоги матча, рассказав, с какими трудностями столкнулась во время игры:

"Сегодня все было немного сложно, было немного ветрено, и условия после дождя были непростыми, поэтому я пыталась сосредоточиться на простых вещах, вроде того, чтобы просто удерживать мяч в игре. Мы не смогли провести предматчевую тренировку, поэтому нам пришлось сразу пойти на корт, но я рада, что смогла выйти и показать отличный теннис.

Конечно, нелегко играть на харде после того, как несколько месяцев мы выступали на разных покрытиях. Я счастлива, что играю стабильно. На этом корте нелегко играть, поэтому я выхожу на матчи без каких-либо ожиданий и больше воспринимаю их как возможность попрактиковаться, над чем я работаю на тренировках. На этом покрытии не все матчи получаются хорошими. Знаете, есть ошибки и инициатива переходит из рук в руки... Мячи тоже достаточно непростые", - цитирует Швентек БТУ.

Напомним, в 1/4 финала турнира в Цинцинати Швентек сыграет против представительницы страны 404 Мирры Андреевой.

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