Синнер выиграл турнир ATP в Цинцинати, одолев Тиафо

В ночь на 20 августа в Цинцинати (США) завершился престижный турнир серии ATP 1000. В финальном противостоянии сошлись итальянский теннисист Янник Синнер (№1 мирового рейтинга) и представитель США Франсис Тиафо (№20).

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В первом сете теннисисты демонстрировали довольно ровную игру. Каждый довольно уверенно брал свою подачу, но на тай-брейке первой партии итальянец оказался более ловким, установив счет 7:4 в свою пользу.

Второй сет Синнер сразу начал с брейка и уже не отпустил своего соперника – 6:2 по итальянцу и во втором сете. Матч длился 1 час 38 минут.

Обзор поединка:

Янник Синнер, выиграв трофей в Цинциннате, стал самым молодым чемпионом турнира за последние 16 лет. Он выиграл турнир, напомним, в возрасте 23 лет.

Ранее самым молодым теннисистом, становившимся чемпионом турнира в Цинциннати, был британец Энди Маррей. В 2008 году ему было 21 год.

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