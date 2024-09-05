Швентек нашла причины поражения от Пегулы на US Open

Польская теннисистка Ига Швентек сенсационно вылетела из US Open. Ига уступила Джессике Пегуле в двух сетах в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

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Польская спортсменка поделилась эмоциями после игры, признавшись, что помешало ей одержать победу:

"Она ничего особенно не изменила в своей игре, невозможно так быстро что-то изменить. Заставляла меня ошибаться и оказывала давление, сама не ошибалась. Я тоже оказывала на нее давление, пыталась себя контролировать, но просто слишком много допустила ошибки", - цитирует Игу US Open.

Напомним, в полуфинальном матче Пегула сойдется на корте с Каролиной Муховой из Чехии.

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