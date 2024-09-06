Пегула оценила выход в финал US Open - американка сотворила невероятный камбэк в матче с Муховой

Американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в финал Открытого чемпионата США, в полуфинальной встрече обыграв Каролину Мухову из Чехии. Американка создала невероятный камбек, отыгравшись со счета 0:2 во втором сете - первый Пегула проиграла 1:6.

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Джессика откровенно рассказала о победе в матче, поблагодарив фанатов:

"Я плохо начала, а Каролина играла невероятно. На ее фоне я выглядела новичком. Мне плакать хотелось – это было позорно. Она меня уничтожала.

Но мне удалось удержать гейм при счете 0:2 во втором сете. И потом я поймала адреналин, нашла игру – и начала показывать тот теннис, который хотела показывать. Понадобилось время. И я не знаю, как я перевернула этот матч", - цитирует Джессику US Open.

Напомним, в финале Пегула встретится с Ариной Соболенко, обыгравшей Эмму Наварро.

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