iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Пегула оценила выход в финал US Open - американка сотворила невероятный камбэк в матче с Муховой

Джесика сыграет в финальном матче US Open.
Сегодня, 11:07
Джесика Пегула / Getty Images
Джесика Пегула / Getty Images

Американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в финал Открытого чемпионата США, в полуфинальной встрече обыграв Каролину Мухову из Чехии. Американка создала невероятный камбек, отыгравшись со счета 0:2 во втором сете - первый Пегула проиграла 1:6.

Читай также: Украинцы на US Open: Людмила Киченок сегодня сыграет в финале парного разряда

Джессика откровенно рассказала о победе в матче, поблагодарив фанатов:

"Я плохо начала, а Каролина играла невероятно. На ее фоне я выглядела новичком. Мне плакать хотелось – это было позорно. Она меня уничтожала.

Но мне удалось удержать гейм при счете 0:2 во втором сете. И потом я поймала адреналин, нашла игру – и начала показывать тот теннис, который хотела показывать. Понадобилось время. И я не знаю, как я перевернула этот матч", - цитирует Джессику US Open.

Напомним, в финале Пегула встретится с Ариной Соболенко, обыгравшей Эмму Наварро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Джесика Пегула

Статьи по теме

Украинцы на US Open: Людмила Киченок сегодня сыграет в финале парного разряда Украинцы на US Open: Людмила Киченок сегодня сыграет в финале парного разряда
US OPEN-2024 (WTA): Пегула и Соболенко вышли в финал US OPEN-2024 (WTA): Пегула и Соболенко вышли в финал
US OPEN-2024 (ATP): определились полуфинальные пары US OPEN-2024 (ATP): определились полуфинальные пары
Швентек нашла причины поражения от Пегулы на US Open Швентек нашла причины поражения от Пегулы на US Open
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Бельгия - Израиль, Франция - Италия), Украина U-21 в квалификации Евро
просмотров

Последние новости

Формула 111:49
Антонелли определился с номером, под которым он хочет выступать за Мерседес в 2025 году
Европа11:34
Довбик - в ТОП-5 по размеру зарплаты в Роме
Украина11:21
Заря объявила о переходе форварда Динамо
Теннис11:07
Пегула оценила выход в финал US Open - американка сотворила невероятный камбэк в матче с Муховой
Европа10:58
Украина U-21 - Сербия U-21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025
Лига наций10:45
Украина - Албания: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа10:35
Забарный отреагировал на слухи по поводу заинтересованности в его услугах топ-клуба АПЛ
Европа10:10
Трубин получил нового тренера в Бенфике - "орлов" возглавил именитый португалец
НБА10:00
Тренер Денвера вступил в перепалку с фронт-офисом клуба насчет направления развития команды
Формула 109:46
Феррари объявила о назначении нового технического директора, ушедшего из Мерседес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK