Киченок - победительница US Open в парном женском разряде

В рамках US Open состоялся финал женского парного разряда, где украинка Людмила Киченок вместе с латвийкой украинского происхождения Еленой Остапенко противостояла француженке Кристине Младенович и китаянке Чжай Шуан.

Поединок закончился за два сета, которые проходили по схожему сценарию. В первой партии Киченок и Остапенко победили своих соперниц со счетом 6:4.

Во второй Людмила и Елена справились еще легче, выиграв со счетом 6:3.

Таким образом, Киченок и Остапенко стали победительницами US Open в женском парном разряде.

Отметим, что в прошлом году Людмила вместе с Мате Павичем победила в миксте на Уимблдоне.

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Кристина Младенович/Чжай Шуан (Франция/Китай) - 6:4, 6:3

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