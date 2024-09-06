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Киченок - победительница US Open в парном женском разряде

Людмила победила вместе с теннисисткой украинского происхождения.
Вчера, 20:48
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images

В рамках US Open состоялся финал женского парного разряда, где украинка Людмила Киченок вместе с латвийкой украинского происхождения Еленой Остапенко противостояла француженке Кристине Младенович и китаянке Чжай Шуан.

Поединок закончился за два сета, которые проходили по схожему сценарию. В первой партии Киченок и Остапенко победили своих соперниц со счетом 6:4.

Во второй Людмила и Елена справились еще легче, выиграв со счетом 6:3.

Таким образом, Киченок и Остапенко стали победительницами US Open в женском парном разряде.

Отметим, что в прошлом году Людмила вместе с Мате Павичем победила в миксте на Уимблдоне.

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Кристина Младенович/Чжай Шуан (Франция/Китай) - 6:4, 6:3

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Людмила Киченок

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