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Названа сумма, которую Киченок заработала за победу на US Open 2024

Украинка вошла в историю Открытого чемпионата США.
Сегодня, 07:24
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

За победу на турнире украинка и латвийка на двоих получат 750 тысяч долларов (каждая по 375 тысяч).

Отметим, что для Киченок это самый большой гонорар в карьере. Ранее самые большие призовые Людмила получила за выход в финал Australian Open 2024 – $132,277.

Кроме того, Людмила также заработала 5 тысяч долларов за один матч в смешанном парном разряде.

Напомним, Киченок посвятила победу на US Open украинскому народу.

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