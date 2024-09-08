Пегула объяснила поражение в финале US Open: Мне кажется, что я играю в свой лучший теннис

Американская теннисистка Джессика Пегула уступила Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата США. Пегула уступила два сета (5:7, 5:7).

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Американка подвела итоги матча, заявив, что в целом удовлетворена своей игрой на турнире:

"Я бы хотела, чтобы она позволила мне взять хотя бы один сет. У нас был сложный матч в Цинциннате несколько недель назад, и она – одна из лучших в мире. Она очень мощная и ничего не собирается вам отдавать, она может вырвать ракетку из ваших рук.

Я знаю, что мой уровень был на высоте. Думаю, в этом году я справилась с ситуацией получше: у меня было тяжелое начало года, и я не ожидала, что буду так хорошо выступать на харде, и мне удалось изменить этот сценарий.

Мое движение и подача стали немного лучше. Поэтому я думаю, что есть определенные моменты, которые, возможно, немного стабильнее, чем раньше. Я уверена, что в других матчах я подавала лучшее. Но я думаю, что если говорить о базовом уровне, то он не столь сильно меняется в течение недель и поединков. То же я могу сказать и о своем движении. Мне кажется, что я играю в свой самый лучший теннис.

Думаю, что через час или два я точно обрету уверенность в себе, потому что я немного расстроена. Даже не потому, что проиграла турнир. Скорее я просто хотела выиграть матч. Теперь у меня в голове крутятся мысли о том, что я должна была улучшить», - цитирует Пегулу WTA.

Напомним, уже сегодня, 8 сентября, состоится финал мужского турнира US Open. В финальном матче сойдутся Тейлор Фриц и Янник Синнер.

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