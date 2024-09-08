Фриц - о финале US Open: Есть ощущение, что я выиграю у Синнера

Уже сегодня, 8 сентября, пройдет финал Открытого чемпионата США среди мужчин. В финальном поединке сойдутся итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц.

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Американский теннисист поделился ожиданиями от предстоящего матча, заявив, что чувствует, что сможет выиграть титул US Open:

"Честно говоря, я не думаю, что в финале я попаду в более стрессовую ситуацию, чем я был сегодня против Тиафу. Мне кажется, сегодняшний день был гораздо более напряженным, чем игра в финале. Я просто чувствую себя хорошо".

У меня есть ощущение, что я выйду, сыграю очень хорошо и выиграю. Когда я играю в хороший теннис, я считаю, что этого уровня достаточно для победы", - цитирует Фрица Tennis365.

Напомним, финал пройдет сегодня, 8 сентября. Начало - не ранее 21.00. Призовой фонд турнира составляет 75 миллионов долларов.

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