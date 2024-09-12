Била ракеткой по голове: российская теннисистка устроила истерику во время матча
Кудерметова отметилась диким поведением.
В рамках 1/16 финала турнира в Гвадалахаре (Мексика) Вероника Кудерметова (россия) провела поединок против представительнице Колумбии Серрано Осорио.
Представительница страны-агрессора не сумела победить и отметилась диким поступком.
В третьем сете она выигрывала 5:0, но потеряла все преимущество и проиграла. При счете 5:5 россиянка начала бить себя ракеткой по голове.
В итоге победу одержала Осорио - 7:6, 6:7, 7:5.
Ранее сообщалось, что Свитолина досрочно завершила сезон.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!