Била ракеткой по голове: российская теннисистка устроила истерику во время матча

В рамках 1/16 финала турнира в Гвадалахаре (Мексика) Вероника Кудерметова (россия) провела поединок против представительнице Колумбии Серрано Осорио.

Представительница страны-агрессора не сумела победить и отметилась диким поступком.

В третьем сете она выигрывала 5:0, но потеряла все преимущество и проиграла. При счете 5:5 россиянка начала бить себя ракеткой по голове.

В итоге победу одержала Осорио - 7:6, 6:7, 7:5.

Ранее сообщалось, что Свитолина досрочно завершила сезон.

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