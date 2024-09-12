iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Била ракеткой по голове: российская теннисистка устроила истерику во время матча

Кудерметова отметилась диким поведением.
Сегодня, 18:04
Вероника Кудерметова / Getty Images
Вероника Кудерметова / Getty Images

В рамках 1/16 финала турнира в Гвадалахаре (Мексика) Вероника Кудерметова (россия) провела поединок против представительнице Колумбии Серрано Осорио.

Представительница страны-агрессора не сумела победить и отметилась диким поступком.

В третьем сете она выигрывала 5:0, но потеряла все преимущество и проиграла. При счете 5:5 россиянка начала бить себя ракеткой по голове.

В итоге победу одержала Осорио - 7:6, 6:7, 7:5.

Ранее сообщалось, что Свитолина досрочно завершила сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Роналду рассказал, почему плакал после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро-2024 Роналду рассказал, почему плакал после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро-2024
Трубин - о выступлениях сборной: Результаты зависят от вклада каждого Трубин - о выступлениях сборной: Результаты зависят от вклада каждого
"Ищу лучший проект": Скандальный экс-форвард сборной Италии высказался о продолжении карьеры "Ищу лучший проект": Скандальный экс-форвард сборной Италии высказался о продолжении карьеры
ПСЖ обязали выплатить Мбаппе огромную сумму в течение недели ПСЖ обязали выплатить Мбаппе огромную сумму в течение недели
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги МФК Металлург - Металлист 1925
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Евро-202420:33
Роналду рассказал, почему плакал после незабитого пенальти в 1/8 финала Евро-2024
Европа20:03
Трубин - о выступлениях сборной: Результаты зависят от вклада каждого
Европа19:29
"Ищу лучший проект": Скандальный экс-форвард сборной Италии высказался о продолжении карьеры
Европа18:58
ПСЖ обязали выплатить Мбаппе огромную сумму в течение недели
Бокс18:58
Джойс сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Бокс18:33
Чемпионский поединок Стивенсона сорвался
Европа18:31
Президент Ла Лиги: Винисиус обязательно станет обладателем Золотого Мяча
Теннис18:04
Била ракеткой по голове: российская теннисистка устроила истерику во время матча
Европа17:56
Украинский вратарь находится на просмотре в Челси - журналист
Европа17:41
Тотти оценил подписание Довбика в Рому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK