Костюк назвала свою задачу на турнире в Сеулу

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) прокомментировала победу над Аранчей Рус (№84 WTA) в первом круге турнира WTA 500 в Сеуле.

Спортсменка заявила, что намерена выиграть титул.

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"Сегодня были нелегкие условия для игры: высокая влажность и очень темно. Я не тренировалась здесь вечером, потому было немного необычно. Моя соперница, Аранча Рус, отличная теннисистка и невероятный боец. Я была готова к тому, что это будет настоящая борьба. Моя цель была – играть агрессивно, использовать свой арсенал, поэтому я счастлива, что это сработало.

Какие у меня цели на этом турнире? Я здесь, чтобы победить. Сегодня была отличная поддержка, я благодарю зрителей. Я даже этого не ожидала. Это мое первое выступление в Сеуле и мне здесь нравится и поддержка, и сами соревнования. Надеюсь, что смогу пройти весь путь на турнире".

В следующем раунде Костюк сыграет против Хизер Уотсон (№184 WTA). Матч пройдет 18 сентября.

Напомним, бывшая первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером.

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