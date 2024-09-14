Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером

Японская теннисистка Наоми Осака прекратила сотрудничество с Вимом Фиссеттом. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram:

Читай также: Джокович назвал свой самый большой успех в теннисе

"Четыре года, два Шлема и много воспоминаний. Спасибо, Виме, что ты был отличным тренером и еще лучшим человеком. Желаю тебе всего лучшего", - написала Осака.

Слова Осаки / Источник: Instagram

Стоит отметить, Осака работала с Фиссеттом с 2019 по 2022 год и возобновила сотрудничество 2024 года после рождения дочери. Под его руководством 26-летняя японка выиграла US Open-2020 и Australian Open-2021.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!