Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером
Наоми Осака решила прекратить сотрудничество с Вимом Фиссеттом.
Японская теннисистка Наоми Осака прекратила сотрудничество с Вимом Фиссеттом. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram:
Читай также: Джокович назвал свой самый большой успех в теннисе
"Четыре года, два Шлема и много воспоминаний. Спасибо, Виме, что ты был отличным тренером и еще лучшим человеком. Желаю тебе всего лучшего", - написала Осака.
Стоит отметить, Осака работала с Фиссеттом с 2019 по 2022 год и возобновила сотрудничество 2024 года после рождения дочери. Под его руководством 26-летняя японка выиграла US Open-2020 и Australian Open-2021.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!