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Осака объявила о беременности

Стала известна причина, по которой теннисистка пропустит Australian Open.
Сегодня, 22:19
Наоми Осака / Getty Images
Наоми Осака / Getty Images

Недавно стало известно, что бывшая первая ракетка мира Наоми Осака пропустит предстоящий Australian Open. При этом причина, по которой она не сможет выступить на турнире Большого шлема, так и не была названа.

Однако теперь все стало на свои места. Осака у себя в Instagram опубликовала пост, в котором она объяснила причину своего отсутствия - Наоми беременна.

"Не терпится вернуться на корт, но вот небольшое обновление жизни на 2023 год. Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными. Но мне кажется, что самые сложные вещи в жизни могут быть одновременно самыми веселыми. Эти несколько месяцев без тенниса дали мне возможность заново понять, как я люблю и ценю спорт, которому посвятила свою жизнь".

"Я понимаю, что жизнь слишком коротка и не воспринимаю никакие события как должное. Каждый день – это новый подарок свыше и приключение. Я знаю, что меня много чего ждет впереди, сейчас же я с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: "Это моя мама".

"2023-й будет годом, где мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеть всех вас в начале следующего сезона, потому что я точно буду в Австралии в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю".

"P.S. Не думаю, что в жизни есть идеальный путь, но мне всегда казалось, что, если двигаться вперед с хорошими намерениями, со временем обязательно выйдешь на правильную дорогу".

Напомним, что место Наоми Осака в основной сетке Australian Open заняла украинка Даяна Ястремская, тем самым став четвертой представительницей Украины на турнире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Наоми Осака

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