Осака неожиданно снялась с Australian Open

Двукратная победительница мэйджора не вышла на матч.

Японская теннисистка Наоми Осака не вышла на корт в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка объяснила снятие с турнира в Instagram.

"Мне пришлось принять сложное решение сняться с турнира, чтобы заняться проблемой со здоровьем, требующей внимания после моего предыдущего поединка.

Я была крайне взволнована возможностью продолжать, и это выступление означало очень много для меня, поэтому потребность остановиться именно сейчас разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать и наносить еще больший вред себе – я должна восстановиться, чтобы вернуться на корт", – написала японка.

Осака в третьем круге соревнований должна была противостоять австралийской теннисистке Мэдисон Инглис. Хозяйка кортов прошла в 1/8 финала без борьбы. Там ее соперницей будет полячка Ига Швентек.

