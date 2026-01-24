iSport.ua
Осака неожиданно снялась с Australian Open

Двукратная победительница мэйджора не вышла на матч.
Сегодня, 13:21       Автор: Антон Федорцив
Наоми Осака / Getty Images
Японская теннисистка Наоми Осака не вышла на корт в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка объяснила снятие с турнира в Instagram.

"Мне пришлось принять сложное решение сняться с турнира, чтобы заняться проблемой со здоровьем, требующей внимания после моего предыдущего поединка.

Я была крайне взволнована возможностью продолжать, и это выступление означало очень много для меня, поэтому потребность остановиться именно сейчас разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать и наносить еще больший вред себе – я должна восстановиться, чтобы вернуться на корт", – написала японка.

Осака в третьем круге соревнований должна была противостоять австралийской теннисистке Мэдисон Инглис. Хозяйка кортов прошла в 1/8 финала без борьбы. Там ее соперницей будет полячка Ига Швентек.

Напомним, украинка Элина Свитолина одолела бесфлажную россиянку в 3-м раунде Australian Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Наоми Осака

