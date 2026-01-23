Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open

В пятницу, 23 января, Элина Свитолина сыграла в третьем раунде Australian Open.

Украинская теннисистка смогла обыграть россиянку Диану Шнайдер и пройти в следующий раунд турнира.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Свитолина сделала 5 эйсов и допустила такое же количество двойных ошибок, однако смогла отыграть 5 из 6 брейк-пойнтов.

Счет матча 2:0 - 7:6 (7:4), 6:3.

Теперь в 1/8 финала Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Мирра Андреева (россия).

А вот Киченок завершила выступление в парном разряде Australian Open.

