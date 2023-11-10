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Экс-первая ракетка мира возвращается к соревнованиям после 15-месячного отсутствия

Наоми Осака вскоре вновь выйдет на корт, пропустив длительный период времени из-за рождения дочери.
Сегодня, 13:14
Наоми Осака / Getty Images
Наоми Осака / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вернется в тур WTA после 15-месячного перерыва на Brisbane International в январе 2024 года, сообщает Sky Sports.

Четырехкратная победительница турниров Большого шлема в последний раз участвовала в турнире WTA на Pan Pacific Open в Токио в конце сентября 2022 года, а в июле этого года у нее родилась дочь Шай.

Стоит отметить, что 26-летняя японка долгое время не играла после своего второго триумфа на Australian Open-2021, взяв длительный перерыв, чтобы уделить внимание своему психическому здоровью.

"Я очень рада вернуться на корт и принять участие в соревнованиях", — сказала Осака, которая будет использовать турнир в качестве разминки перед Открытым чемпионатом Австралии.

"Мне всегда нравится начинать сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения. Brisbane International – великолепный турнир, который подготовит меня к блестящему возвращению".

В турнире в Брисбене, который состоится впервые после трехлетнего перерыва, также примут участие Энди Маррей, 10-я ракетка мира Хольгер Руне, 14-я ракетка мира Григор Димитров и белорусская теннисистка.

Ранее Даяна Ястремская раскритиковала WTA за то, что теннисистки из страны-террористки продолжают выступать на турнирах, несмотря на то, что война в Украине, которую развязала россия, все еще идет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Наоми Осака

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