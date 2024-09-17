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Известная украинская теннисистка провела тренировку с россиянином

Для Даяны Ястремской спорт, похоже, вне политики.
Сегодня, 10:02
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в скандальную ситуацию.

Спортсменка провела совместную тренировку с 15-летним россиянином Егором Навразиди. Видео с тренировочного спарринга появилось в Instagram-аккаунте Патрика Муратоглу.

Ястремская поставила лайк на видео с игры против Навразиди.

Стоит сказать, что Егор не стесняется того, что является уроженцем и гражданином страны-террористки и поставил флаг государства-оккупанта в описании своего Instagram-профиля.

На нашем сайте есть расписание всех матчей Даяны Ястремской.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Даяна Ястремская

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