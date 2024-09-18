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Костюк - об очередной победе на турнире WTA в Сеуле: Я отлично провожу время

Марта спокойно вышла в третий круг турнира.
Сегодня, 11:58
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк легко вышла в третий круг турнира WTA в Сеуле, переиграв в двух сетах представительницу Великобритании Хазер Уотсон (6:2, 6:2).

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Костюк подвела итоги выигранной дуэли, заявив, что ей очень нравится в Сеуле:

Какие ощущения? Здесь жарко и очень влажно. Как я говорила после первого матча, здесь очень непростые условия. Надеюсь, что с пятницы станет лучше. Пейте много воды и оставайтесь в тени.

Я отлично провожу время здесь. Южная Корея – пока моя любимая страна в Азии. Я не была у многих, но пока это точно №1. Удивительная кухня, потрясающие люди. Спасибо", - цитирует Марту пресс-служба турнира.

Стоит отметить, что в третьем раунде соревнований Костюк встретится с представительницей России Дианой Шнайдер.

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