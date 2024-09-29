Один из самых знаменитых кортов мира полностью затопило

Главный корт в Акапулько полностью затоплен.

Известный мексиканский корт, который ежегодно принимает престижный турнир ATP500 сильно пострадал от непогоды.

Мексика, а в частности регион Герреро, где и расположен корт, сильно пострадали от урагана Джон.

Более того, менее года назад корт пострадал от урагана Отис, но тогда причиненный ущерб был существенно меньшим.

Ранее также сообщалось, что первой ракетке мира грозит дисквалификация.

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