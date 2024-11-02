Свитолина оценила проведение Итогового турнира в Саудовской Аравии
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) поделилась мнением о проведении Итогового турнира WTA Finals-2024 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
По словам спортсменки, она считает, что женский спорт нужно популяризировать.
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"Для меня, я считаю, что мы должны популяризировать теннис, он должен распространяться по всему миру.
Мы должны популяризировать женский спорт, женский теннис. Мы должны делать все возможное, чтобы представлять этот вид спорта в некоторых странах, где нельзя было им заниматься, или где был небольшой доступ к нему.
Мы должны делать все возможное, чтобы спорт развивался и привлекать к нему больше девушек, больше женщин".
Итоговый турнир WTA проходит со 2 по 9 ноября 2024 года. На нашем сайте доступно расписание турнира.
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