iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Киченок в паре с Остапенко разгромно проиграли на Итоговом турнире WTA

Украинско-латвийскому дуэту нужно чудо для выхода в следующий раунд.
Сегодня, 21:25
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images
Людмила Киченок и Елена Остапенко / Getty Images

В понедельник, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел второй тур Итоговой турнира WTA.

В поединке группового этапа парного разряда дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко сошелся с Се Шувэй и Элизе Мертенс.

Читай также: Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась

Украинка и латвийка провалили матч. За два сеты им удалось выиграть всего четыре гейма.

Итоговый турнир WTA
Парный разряд, второй тур

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 3:6

В последнем туре Киченок и Остапнеко для выхода из группы нужно в двух сетах побеждать Николь Меличар и Эллен Перес, а также чтобы Катержина Синякова и Тейлор Таунсенд в двух сетах выиграли у Се Шувэй и Элизы Мертенс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Это его маленькие глупые игры": тренер Дюбуа раскритиковал Усика "Это его маленькие глупые игры": тренер Дюбуа раскритиковал Усика
Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ
Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером в Лиге чемпионов Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс22:55
"Это его маленькие глупые игры": тренер Дюбуа раскритиковал Усика
Украина22:52
Появилась запись переговоров арбитров во время VAR в матче Александрия – Полесье в УПЛ
Лига Чемпионов22:30
Шахтер - Янг Бойз: где смотреть матч Лиги чемпионов
Европа22:25
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером в Лиге чемпионов
Украина22:20
УПЛ: ЛНЗ сенсационно победил Зарю, ничьи Оболони с Вересом и Кривбасса с Рухом
Бокс22:04
Тренер Дюбуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Теннис21:34
Итоговый турнир-2024 (WTA): Соболенко победила Паолини, Рыбакина проиграла Циньвэнь
Теннис21:25
Киченок в паре с Остапенко разгромно проиграли на Итоговом турнире WTA
Европа21:18
Звезда Реала может покинуть клуб – на футболиста претендуют гранды АПЛ
Украина21:01
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидеры гонки "промолчали"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK