Киченок в паре с Остапенко разгромно проиграли на Итоговом турнире WTA

Украинско-латвийскому дуэту нужно чудо для выхода в следующий раунд.

В понедельник, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел второй тур Итоговой турнира WTA.

В поединке группового этапа парного разряда дуэт Людмилы Киченок и Елены Остапенко сошелся с Се Шувэй и Элизе Мертенс.

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Украинка и латвийка провалили матч. За два сеты им удалось выиграть всего четыре гейма.

Итоговый турнир WTA

Парный разряд, второй тур

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия) – 1:6, 3:6

В последнем туре Киченок и Остапнеко для выхода из группы нужно в двух сетах побеждать Николь Меличар и Эллен Перес, а также чтобы Катержина Синякова и Тейлор Таунсенд в двух сетах выиграли у Се Шувэй и Элизы Мертенс.

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