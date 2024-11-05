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Впервые за 23 года Итоговый турнир ATP пройдет без представителей "большой тройки"

Новак Джокович снялся из-за травмы.
Вчера, 23:07
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

10 ноября в Турине стартует Итоговый турнир ATP, где впервые за долгое время не будет никого из "великой тройки".

Напомним, что на Итоговый турнир попадают топ-8 теннисистов мира. Однако накануне от участия отказался Новак Джокович, сославшись на травму.

Сербского теннисиста и текущую пятую ракетка мира заменит нейтральный андрей рублев (ATP №9).

Таким образом в этом 2024 году впервые за 23 года на турнире не будет никого из "великой тройки" - Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Отметим, что действующим чемпионом Итогового турнира является именно Джокович.

Ранее также Киченок и Остапенко практически потеряли шансы на выход из группы.

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