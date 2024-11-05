Впервые за 23 года Итоговый турнир ATP пройдет без представителей "большой тройки"
Новак Джокович снялся из-за травмы.
10 ноября в Турине стартует Итоговый турнир ATP, где впервые за долгое время не будет никого из "великой тройки".
Напомним, что на Итоговый турнир попадают топ-8 теннисистов мира. Однако накануне от участия отказался Новак Джокович, сославшись на травму.
Сербского теннисиста и текущую пятую ракетка мира заменит нейтральный андрей рублев (ATP №9).
Таким образом в этом 2024 году впервые за 23 года на турнире не будет никого из "великой тройки" - Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
Отметим, что действующим чемпионом Итогового турнира является именно Джокович.
Ранее также Киченок и Остапенко практически потеряли шансы на выход из группы.
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