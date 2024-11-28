Швентек получила дисквалификацию после проваленного теста на допинг

Вторая ракетка мира была признана виновной, но отделалась небольшим наказанием.

Вторая ракетка мира Ига Швентек получила месячную дисквалификацию от Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в рамках Антидопинговой теннисной программы.

23-летняя польская теннисистка 12 августа этого года сдала положительную пробу на допинг, в которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

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Расследование показало, что это вещество попало организм спортсменки вследствие приема другого разрешенного безрецептурного лекарственного средства мелатонина, который она использовала для преодоления последствий смены часовых поясов и борьбы с нарушениями сна. Учитывая все обстоятельства, ITIA признало, что в действиях теннисистки отсутствует значительная вина или халатность, которые привели к нарушению антидопинговых правил, и присудило минимальный срок дисквалификации.

Отстранение вступило в силу 12 сентября, и Швентек пропустила турниры WTA 500 в Сеуле, WTA 1000 в Пекине и WTA 1000 в Ухане. 4 октября была удовлетворена апелляция польской теннисистки, после чего она вернулась к выступлениям.

27 ноября Швентек официально признала нарушения и согласилась с дисквалификацией. При этом в сроке наказания будет учитываться период ее временного отстранения, поэтому дисквалификация закончится 4 декабря 2024 года, сообщает официальный сайт ITIA.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу допингового скандала первой ракетки мира Янника Синнера.

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