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Швентек получила дисквалификацию после проваленного теста на допинг

Вторая ракетка мира была признана виновной, но отделалась небольшим наказанием.
Сегодня, 19:28
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images

Вторая ракетка мира Ига Швентек получила месячную дисквалификацию от Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в рамках Антидопинговой теннисной программы.

23-летняя польская теннисистка 12 августа этого года сдала положительную пробу на допинг, в которой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

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Расследование показало, что это вещество попало организм спортсменки вследствие приема другого разрешенного безрецептурного лекарственного средства мелатонина, который она использовала для преодоления последствий смены часовых поясов и борьбы с нарушениями сна. Учитывая все обстоятельства, ITIA признало, что в действиях теннисистки отсутствует значительная вина или халатность, которые привели к нарушению антидопинговых правил, и присудило минимальный срок дисквалификации.

Отстранение вступило в силу 12 сентября, и Швентек пропустила турниры WTA 500 в Сеуле, WTA 1000 в Пекине и WTA 1000 в Ухане. 4 октября была удовлетворена апелляция польской теннисистки, после чего она вернулась к выступлениям.

27 ноября Швентек официально признала нарушения и согласилась с дисквалификацией. При этом в сроке наказания будет учитываться период ее временного отстранения, поэтому дисквалификация закончится 4 декабря 2024 года, сообщает официальный сайт ITIA.

Ранее сообщалось, что CAS зарегистрировал апелляцию WADA по делу допингового скандала первой ракетки мира Янника Синнера.

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