Муж Свитолиной стал чемпионом турнира в Окленде

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 52) победил на турнире АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале муж украинки Элины Свитолиной обыграл бельгийца Зизу Бергса (АТР 66).

ATP 250 Окленд. Хард. Финал

Зизу Бергс (Бельгия) – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 4:6

Поединок продлился 1 час 31 минуту. За матч француз ни разу не отдал свою подачу.

Гаэль выиграл 13-й трофей на уровне АТР. За победу в Окленде Монфис получит 100 тысяч долларов и 250 очков в рейтинг.

Следующим турниром для Монфиса будет Australian Open 2025.

Напомним, Australian Open-2025 впервые в истории начнется двумя матчами чемпионок Grand Slam.

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