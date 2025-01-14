Рублев опозорился в первом раунде Australian Open-2025
Девятый номер посева не справился с 18-летним Жуаном Фонсекой. Андрей Рублев не смог выиграть у юноши, занимающего 112-е место во взрослом туре, ни одной партии.
В первом и третьем сетах латиноамериканец взял верх на тай-брейках (дважды по 7:6). Во втором же он переиграл нейтрального спортсмена значительно увереннее (6:3). Для Фонсеки матч был дебютным в основе Гренд Слэмов.
В то же время с Рублевым в стартовом круге Открытого чемпионата Австралии зачехлил ракетку триумфатор мэйджора в 2014 году Стэн Вавринка. Он в четырех сетах проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.
Australian Open
Одиночный разряд, первый раунд
Андрей Рублев (нейтр.) – Жуан Фонсека (Бразилия) – 6:7, 3:6, 6:7
Напомним, ранее Гаэль Монфис выиграл титул в Окленде перед Australian Open.
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