Рублев опозорился в первом раунде Australian Open-2025

Россиянин в трех сетах уступил малоизвестному бразильскому теннисисту со второй сотни рейтинга.

Девятый номер посева не справился с 18-летним Жуаном Фонсекой. Андрей Рублев не смог выиграть у юноши, занимающего 112-е место во взрослом туре, ни одной партии.

В первом и третьем сетах латиноамериканец взял верх на тай-брейках (дважды по 7:6). Во втором же он переиграл нейтрального спортсмена значительно увереннее (6:3). Для Фонсеки матч был дебютным в основе Гренд Слэмов.

В то же время с Рублевым в стартовом круге Открытого чемпионата Австралии зачехлил ракетку триумфатор мэйджора в 2014 году Стэн Вавринка. Он в четырех сетах проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

Australian Open

Одиночный разряд, первый раунд

Андрей Рублев (нейтр.) – Жуан Фонсека (Бразилия) – 6:7, 3:6, 6:7

Напомним, ранее Гаэль Монфис выиграл титул в Окленде перед Australian Open.

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