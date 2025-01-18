Соперница Свитолиной на Australian Open высказалась о своем поражении

В рамках 1/16 финала женского одиночного разряда Australian Open украинка Элина Свитолина одолела 4-ю ракетку мира Жасмин Паолини.

После поединка итальянка прокомментировала поражение в матче против нашей теннисистки. По словам Паолини, вероятной причиной ее поражения можно назвать то, что Элина по ходу встречи только прибавляла, а сама Жасмин сбавляла.

"Я тренировалась с ней на этой неделе, и, конечно, она показывала великолепный теннис. Но я старалась напоминать себе, что матч - это совсем другое, не так ли? Первый сет прошёл хорошо, я старалась поддерживать высокий уровень интенсивности, как в движении ног, так и в ударах.

Возможно, в первом сете она играла чуть менее агрессивно, чем в следующих двух, и я могла бы быть более решительной, особенно в начале второго сета. Если бы я избежала брейка и смогла остаться в игре, удерживая инициативу, всё могло бы пойти по-другому. Конечно, это не гарантия, но шансы были.

Она удерживала более высокий уровень игры, чем я, особенно по мере того, как матч продолжался. Ее игра становилась все лучше, а моя, на мой взгляд, постепенно шла на спад".

Также спортсменка выделила ключевой эпизод поединка против Свитолиной.

"В начале второго сета, при счёте 1:2, был гейм, который мог закончиться в мою пользу. Но в итоге я допустила 2-3 ошибки, и счет стал 1:3. На этом уровне такие детали имеют огромное значение. Я думаю, что сегодня матч был высокого уровня.

Она, на мой взгляд, сейчас играет очень хорошо. Если она продолжит в том же духе, то сможет далеко продвинуться. Она уже провела великолепную неделю, и, думаю, её игра действительно впечатляет. Она долгое время держалась на высоком уровне, знает, как выигрывать важные матчи. Сегодня она была определённо лучше меня", - приводит слова Паолини портал ВТУ.

Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей украинок на Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!