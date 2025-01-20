Двойная беда: у экс-первой ракетки мира украли трофеи во время эвакуации из Лос-Анджелеса

Американка Пэм Шрайвер рассказала об угоне автомобиля с теннисными трофеями. Она с семьей бежала от лесных пожаров в Калифорнии.

"Мы с сыном в полицейском участке сообщаем, что наш автомобиль угнали со стоянки отеля, куда мы эвакуировались, когда начался пожар. Именно в этой машине хранилось большинство моих главных трофеев, пока мы не смогли безопасно вернуться домой", - написала американка в личном аккаунте. в X.

Пик карьеры Шрайвер пришелся на 80-е годы. Хотя она выиграла 21 титул в одиночном разряде, но прежде всего специализировалась на парных соревнованиях.

Именно в дуэтах она 7 раз триумфовала на Australian Open, 4 раза покорила Ролан Гаррос, 5 раз не имела равных на Уимблдоне и 5 раз завоевала титул на US Open. Она также взяла "золото" Олимпиады-1988 в парном разряде и дважды выиграла Кубок федераций в составе сборной США.

Напомним, накануне Гауфф поплакалась из-за бана TikTok в Штатах.

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