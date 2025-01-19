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Гауфф "отпела" TikTok после выхода в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка погоревала на весь мир из-за запрета китайского сервиса на родине.
Сегодня, 11:08
Кори Гауфф / Getty Images
Кори Гауфф / Getty Images

Кори Гауфф победила швейцарку Белинду Бенчич в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (5:7, 6:2, 6:1). После поединка представительница США получила возможность оставить послание на трансляционной камере.

"RIP TikTok USA (Покойся с миром, TikTok США"), – написала маркером американка.

19 января китайское приложение перестало работать в Штатах. Недавно Верховный суд США поддержал принятый Конгрессом и подписанный президентом Байденом запрет на использование TikTok. Отныне принадлежащие Китаю социальные медиа оказались там вне закона.

К слову, ранее Костюк пробилась в 1/4 финала Australian Open в парном разряде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кори Гауфф

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