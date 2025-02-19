Во время теннисного турнира в Конго произошла стрельба рядом с кортом
Позже оказалось, что это была тренировка полиции.
В африканской стране Конго, в городе Браазавиль происходит теннисный турнир серии челленджер среди мужчин.
Во время одного из матчей на корте услышали выстрелы. Спортсмены остановились и через несколько секунд ожидания матч был приостановлен. Вскоре теннисисты вернулись на корт и продолжили матч.
АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) впоследствии сообщила, что инцидент со стрельбой не нес угрозы для участников матча и объяснила, что же это было.
"Поединок в Браззавиле (Республика Конго) был приостановлен из-за обычных тренировок, проведенных полицейской академией неподалеку. Остановка продолжалась около 10 минут, после чего игра возобновилась без проблем".
Напомним, накануне в Дубае триумфатор US Open-2021 стала жертвой преследования неизвестного в ОАЭ.
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