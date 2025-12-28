iSport.ua
Русский Українська

Хеттих и Штрелов прервали полосу неудач Германии в Рождественской гонке

Немцы ликовали в масс-старте и гонке преследования.
Вчера, 22:45       Автор: Антон Федорцив
Юстус Штрелов и Янина Хеттих / Getty Images
Юстус Штрелов и Янина Хеттих / Getty Images

На Фельтинс-Арене в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная Рождественская гонка. Победителями шоу стали хозяева трассы Янина Хеттих и Юстус Штрелов.

Сначала дуэт немцев взял верх в масс-старте. Хеттих и Штрелов привезли более 10 секунд французским биатлонистам Лу Жанмонно и Фабьену Клоду. В гонке же преследования они лишь нарастили собственное преимущество.

Для пары из Германии победа стала первой с 2016 года. Тогда Рождественскую гонку выиграли Ванесса Хинц и Симон Шемпп. С тех пор в выставочной гонке побеждали дуэты из России, Италии, Норвегии, Австрии и Франции.

Рождественская гонка. Гельзенкирхен, Германия
Масс-старт

1. Янина Хеттих/Юстус Штрелов 33:13,9 минуты
2. Лу Жанмонно/Фабьен Клод +10,8
3. Юни Арнеклейв/Матс Эвербю +28,9

Гонка преследования

1. Янина Хеттих/Юстус Штрелов 33:12,9 минуты
2. Лу Жанмонно/Фабьен Клод +21,4
3. Юни Арнеклейв/Матс Эвербю +1:12,8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рождественская гонка Янина Хеттих Юстус Штрелов

Статьи по теме

Биатлон: Австрия выиграла Рождественскую гонку, украинцы - восьмые Биатлон: Австрия выиграла Рождественскую гонку, украинцы - восьмые
На Рождественской гонке организаторы допустили грубую ошибку с участием Украины На Рождественской гонке организаторы допустили грубую ошибку с участием Украины
Рождественская гонка-2021: Германия выиграла масс-старт, Джима и Пидручный стали вторыми Рождественская гонка-2021: Германия выиграла масс-старт, Джима и Пидручный стали вторыми
Сегодня состоится Рождественская гонка-2021 Сегодня состоится Рождественская гонка-2021

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
просмотров

Последние новости

Формула 100:54
Ферстаппен подстраховался на случай потери гоночного инженера
Европа00:20
Араухо близок к возвращению в обойму Барселоны
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Кубок африканских наций-2025: Кот-д'Ивуар разошелся миром с Камеруном, Алжир победил Буркина-Фасо, Габон уступил Мозамбику.
Европа23:42
Интер оформил непростую победу над Аталантой
Европа23:14
Кройф-младший станет техническим директором родного клуба отца
Биатлон22:45
Хеттих и Штрелов прервали полосу неудач Германии в Рождественской гонке
Европа22:13
Бенфика с ассистом Судакова сыграла вничью с Брагой
Европа21:18
Тоттенхэм минимально переиграл Кристал Пэлас
Шахматы20:44
Карлсен триумфовал на ЧМ-2025 по рапиду
Теннис19:59
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK