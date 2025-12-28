Хеттих и Штрелов прервали полосу неудач Германии в Рождественской гонке

На Фельтинс-Арене в немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная Рождественская гонка. Победителями шоу стали хозяева трассы Янина Хеттих и Юстус Штрелов.

Сначала дуэт немцев взял верх в масс-старте. Хеттих и Штрелов привезли более 10 секунд французским биатлонистам Лу Жанмонно и Фабьену Клоду. В гонке же преследования они лишь нарастили собственное преимущество.

Для пары из Германии победа стала первой с 2016 года. Тогда Рождественскую гонку выиграли Ванесса Хинц и Симон Шемпп. С тех пор в выставочной гонке побеждали дуэты из России, Италии, Норвегии, Австрии и Франции.

Рождественская гонка. Гельзенкирхен, Германия

Масс-старт

1. Янина Хеттих/Юстус Штрелов 33:13,9 минуты

2. Лу Жанмонно/Фабьен Клод +10,8

3. Юни Арнеклейв/Матс Эвербю +28,9

Гонка преследования

1. Янина Хеттих/Юстус Штрелов 33:12,9 минуты

2. Лу Жанмонно/Фабьен Клод +21,4

3. Юни Арнеклейв/Матс Эвербю +1:12,8

