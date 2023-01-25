Дудченко завоевал медаль на чемпионате Европы

В швейцарском городе Ленцерхайде стартовал чемпионат Европы по биатлону. После женской индивидуальной гонки, в которой украинка Юлия Джима добыла в борьбе серебро, прошла и мужская гонка.

Украину здесь представляли сразу шесть спортсменов, а Антон Дудченко смог финишировать на второй позиции, прекрасно пройдя всю дистанцию и совершив только один промах на стрельбах.

Победу одержал норвеpский биатлонист Эндре Стремсхайм, сбивший все 20 мишеней в течение гонки.

Результаты мужской индивидуальной гонки

Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0) 51:05,9 Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +2:04,7 Ловро Планко (Словения, 1+0+0+0) +2:16,5

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12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58,7

19. Богдан Цымбал(1+0+0+1) +4:45,9

36. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31,9

47. Тарас Лесюк(0+2+1+1) +7:25,2

64. Денис Насико (1+2+1+2) +8:56,8

Таким образом, после первого дня на ЧЕ по биатлону у Украины две медали. Столько же у Германии, взявшей золото и бронзу в женской индивидуалке.